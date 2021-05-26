لفتيت: المقاربة الأمنية لن تحقق التنمية وتقنين القنب الهندي يخدم المزارعين

هبة بريس ـ الرباط

توقف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اليوم الأربعاء من جديد عند الاستعمالات الآمنة للقنب الهندي في صناعة مجموعة من المواد المشروعة؛ كالأدوية والمنتجات التجميلية والأغذية ولوازم البناء

وسجل لفتيت في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، للتصويت على مشروع الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي، وعائداتها المالية الكبيرة التي يوفرها القنب الهندي، خاصة وأن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة لجلب استثمارات مهمة لولوج الأسواق العالمية

وتحدث لفتيت عن الموقع الجغرافي للمغرب والذي سيوفر الظروف المناسبة لولوج أكبر للسوق الأوروبي والأسواق العالمية.

وفي شق اخر قال لفتيت أن المقاربة الأمنية لا يمكنها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية، ومنه جاء المشروع لتدشين مرحلة جديدة في زراعة القنب الهندي، قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزارعين وضمان استغلال آمن للنبتة وسد الفراغ القانوني.

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