“كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب أزماني

2021-05-26 / 12:59 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

رزقت يوم أمس الثلاثاء اليوتيبوز رباب أزماني، زوجة الفنان المغربي فريد غنام، بمولود جديد اختارت له إسم كرم، حيث وضعت حملها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و شارك خريج ذو فويس فرحته مع متابعيه، حيث نشر بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” صورة تجمعه بزوجته و طفلته “سمر” و مولوده الجديد “كرم” من قلب المستشفى.

وأرفق غنام الصورة، بالتعليق التالي : “أحبابي و متابعي الأفاضل .أنا جد مسرور و فرح أن أخبركم أنه ببركة وعون الخالق رزقنا بمولودنا كرم حفظه الله و رعاه .أحبكم”.

و فور إعلانه الخبر انهالت عليه تعاليق التهاني والتبريكات من طرف زملائه الفنانين و المشاهير في ميادين مختلفة و كذا متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

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