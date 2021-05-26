“كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب أزماني

نجلاء مزيان - هبة بريس

رزقت يوم أمس الثلاثاء اليوتيبوز رباب أزماني، زوجة الفنان المغربي فريد غنام، بمولود جديد اختارت له إسم كرم، حيث وضعت حملها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و شارك خريج ذو فويس فرحته مع متابعيه، حيث نشر بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” صورة تجمعه بزوجته و طفلته “سمر” و مولوده الجديد “كرم” من قلب المستشفى.

وأرفق غنام الصورة، بالتعليق التالي : “أحبابي و متابعي الأفاضل .أنا جد مسرور و فرح أن أخبركم أنه ببركة وعون الخالق رزقنا بمولودنا كرم حفظه الله و رعاه .أحبكم”.

و فور إعلانه الخبر انهالت عليه تعاليق التهاني والتبريكات من طرف زملائه الفنانين و المشاهير في ميادين مختلفة و كذا متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0