الصحافي حميد مهدوي يتهم رجل أمن بالتحرش بزوجته أثناء قيامها بمهامها
حميد المهداوي رفقة زوجته

الصحافي حميد مهدوي يتهم رجل أمن بالتحرش بزوجته أثناء قيامها بمهامها الصحفية

2021-05-25 / 9:37 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اتهم الصحافي حميد مهدوي مدير موقع “بديل ” رجل أمن بالزي المدني بالتحرش بزوجته أثناء قيامها بعملها كصحافية

وجاء اتهام حميد المهداوي لرجل الامن خلال تغطية للوقفة التضامنية مع الصحافي المعتقل سليمان الريسوني مساء اليوم الثلاثاء 25 ماي الجاري.

وقال حميد مهدوي في تصريح للصحافة، إنه من العيب أن يتحرش ويتلفظ رجل أمن بكلام نابي في حق سيدة مزوجة وصحافية تمارس مهامها في تغطية الحدث.

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