بعد ردة فعل النشطاء.. غوفرين يسحب تغريدته المهاجمة ل”العثماني”

هبة بريس - الرباط

سحب القائم بمكتب الأعمال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، تغريده، المهاجمة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على خلفية تهنئة الاخير لحركة حماس بانتصار المقاومة الفلسطينية.

واتهم غوفرين، العثماني، بتأييد التنظيمات الارهابية، وقال في تغريدته “أثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي ايد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران.”.

وأضاف “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمية. أليس تعزيز ايران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب ولدول العربية المعتدلة؟”

تغريدة المسؤول الدبلوماسي الاسرائيلي، أثارت غضب وسخط عدد من النشطاء المغاربة الذين دافعوا عن العثماني ورفضوا اتهامه بالاتهامات المذكورة.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي رضوان الرمضاني:”أنا غنجاوبك بلاصة العثماني: انت موظف وماشي شغلك العثماني مع من يهضر… العثماني رئيس حكومة ديال دولة محترمة، ويلا كان شي نقاش فهاد الموضوع أو غيرو فغيكون بيناتنا حنا المغاربة، وقادرين عليه بيناتنا، انت غدّير حاجة وحدة: الزم حدودك…”

ردود أفعال النشطاء، دفعت بغوفرين الى سحب تغريدته في صمت دون التعليق من جديد عن الإمر.

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