رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب: العثماني يؤيد تنظيمات إرهابية
هبة بريس - الرباط
انتقد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، متهما اياه بتأييد التنظيمات الارهابية.
وقال غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” :”اثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي ايد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران.”.
وأضاف “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمية. أليس تعزيز ايران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب ولدول العربية المعتدلة؟”
هذا وكان العثماني قد هنأ حركة حماس بانتصار المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة.
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6 تعليقات
مسكين العثماني لا يمث السياسة بصلة.ديما من طيحة الى عثرة.والله أحسن له يبعد على السياسة .
نحن ندعم من يدعمنا وقضية المغرب هي قضيتنا واللي حب يدافع على غزة يمشي الى عين المكان.انا والله كن جات عليا حتى نحل ديك الحكومة الضعيفة التي ورطت البلاد والعباد.
إسرائيل دولة إرهابية اما القدس الشريف سيكون شهادة وفاة الدولة الصهيونية
حماس و الجهاد الإسلامي مقاومة في نفس الارض
واقترنت ردك وانت تمثل الكيان الغاصب لارض فلسطين و المبني على جماجم الرضع و الاطفال.
انتقاد في الصميم .
صراحة ما الذي يجعل العدالة و التنمية أن تقيم علاقات مع حماس؟!
هذه الأحزاب يجب أن ترقى لمستوى العلاقات الدولية.
مصلحة البلاد في ضل الازمات التي نمر منها فوق كل شيء وهدا الدي لا نفهمه عند اغلب السياسين الدين لا يقدرون الضرر الدين يلحقونه بالبلاد و العباد بتصريحاتهم .