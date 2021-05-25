رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب: العثماني يؤيد تنظيمات إرهابية

هبة بريس - الرباط

انتقد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، متهما اياه بتأييد التنظيمات الارهابية.

وقال غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” :”اثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي ايد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران.”.

وأضاف “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمية. أليس تعزيز ايران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب ولدول العربية المعتدلة؟”

هذا وكان العثماني قد هنأ حركة حماس بانتصار المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة.

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