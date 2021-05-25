تنقيلات و تعيينات واسعة في صفوف القضاة بمحاكم الدار البيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

شهدت محاكم الدار البيضاء حركة تنقيلات و تعيينات واسعة همت عددا من القضاة و وكلاء الملك و نوابهم، و هو ما كشف عنه مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.

المقرر كشف عن تغيير في عدد من المناصب القضائية بناءا على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، حيث تأتي هاته الحركة بعد الاجتماعات الدورية التي عقدت مؤخرا.

و كان نصيب محاكم الدار البيضاء من حركة التنقيلات و التعيينات الجديدة ستة مناصب، حيث تم تعيين صلاح الدين خضروب كقاض بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و أيوب زيدوح كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية.

فيما تم تعيين سكينة بناجم كقاضية بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، و هي المحكمة ذاتها التي التحقت بها ياسمينة كعنان كقاضية، بينما تم تعيين معاد عشوان كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية.

و تم في الإطار ذاته تعيين القاضية الشابة إيناس بلخظر بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، و هي التعيينات التي يروم منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب تجديد دماء هذا الجهاز و تطعيمه بكفاءات شابة.

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