في الصورة : محمد بنشعبون

بنشعبون: صرفنا 23 مليار درهم من صندوق كورونا لدعم الأسر المتضررة

2021-05-24 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب وتحت توجيهات الملك محمد السادس، قام بإجراءات استباقية لمواجهة جائحة كورونا.

وكشف بنشعبون يومه الاثنين في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أنه “تم إحداث حساب خصوصي للخزينة لتدبير هذه الجائحة تم صرف 23 مليار درهم من هذا الصندوق لدعم الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة الرميد وتخصيص 3 ملايير درهم لوزارة الصحة وإلى حد الأن لازلنا نمول نفقات التلقيح”.

وأضاف الوزير، أن 96 ألف قرض تم ضمانه من طرف الدولة بمبلغ إجمالي يقدر ب67 مليار درهم، كما تم توقيع 8 عقود برامج لدعم القطاعات المتضررة إلى غاية أواخر يونيو هذه السنة. وفق الوزير

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