هل تخطط المخابرات الجزائرية والاسبانية لتهريب غالي من مدريد دون محاكمته?

هبة بريس - الرباط

يبدو أن المخابرات الجزائرية تخطط بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، لتهريب المجرم ابراهيم غالي، من مدريد بعد تعافيه التام، دون محاكمته.

تفاصيل المخطط، كشف عنه ب”شكل غير مباشر”، القيادي بالجبهة الانفصالية سالم لبصير، والذي أكد أن “إبراهيم غالي يخطط لمغادرة إسبانيا في الأيام القليلة المقبلة دون المثول أمام المحكمة الوطنية، والإجابة عن التهم الموجهة إليه بخصوص جرائم الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب وغيرها”.

وردا عن بقائه باسبانيا إلى حين محاكمته، رد لبصير في تصريحات لموقع “أوكي دياريو” الإسباني، قائلا:”كلها كذب… بمجرد أن يتعافى… في غضون 10 أيام… سيغادر البلاد. لن يمثل أمام القاضي”، مؤكدا أن غالي واع ويستطيع الكلام وعلى علم بما يقع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عناصر من الشرطة الإسبانية أبلغوا غالي بالاستدعاء القضائي، لافتا أن الأخير رفض استلام الوثيقة مدعيا أن السلطات عليها التشاور أولا مع السفارة الجزائرية ومعه.

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