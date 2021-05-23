فاس .. درك لوطورت يشن حملة توقيفات بسبب “الرخص و الكمامات “

ع محياوي _ هبة بريس

شنت عناصر درك لوطوروت بمدخل مدينة فاس ، مساء يوم أمس السبت،حملة توقيف واسعة في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، فيما إستنكرت شريحة كبيرة من المواطنين في إتصالهم بهبة بريس داخل تراب جهة فاس مكناس مطالبهتم بالرخص الإستثنائية وتم تحرير محاضر مخالفة في حقهم .

ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة “كوفيد 19”.

وأفادت مصادر موقع “ هبة بريس” إن السلطات الأمنية بجميع تلاوينها تحركت عشية يوم أمس السبت لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به.

وأفادت ذات المصادر،بأن هذه الحملات الأمنية تستهدف فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، كالأسواق والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام خلال هذه الأيام بسبب الإعلان عن تخفيف التدابير الاحترازية.

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