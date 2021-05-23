درك لوطورت يشن حملة توقيفات واسعة بسبب عدم ارتداء الكمامات والرخص
الصورة تعبيرية

فاس .. درك لوطورت يشن حملة توقيفات بسبب “الرخص و الكمامات “

2021-05-23 / 1:35 مساءً
0
ع محياوي _ هبة بريس

شنت عناصر درك لوطوروت بمدخل مدينة فاس ، مساء يوم أمس السبت،حملة توقيف واسعة في صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، فيما إستنكرت شريحة كبيرة من المواطنين في إتصالهم بهبة بريس داخل تراب جهة فاس مكناس مطالبهتم بالرخص الإستثنائية وتم تحرير محاضر مخالفة في حقهم .

ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة “كوفيد 19”.

وأفادت مصادر موقع “ هبة بريس” إن السلطات الأمنية بجميع تلاوينها تحركت عشية يوم أمس السبت لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به.

وأفادت ذات المصادر،بأن هذه الحملات الأمنية تستهدف فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، كالأسواق والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام خلال هذه الأيام بسبب الإعلان عن تخفيف التدابير الاحترازية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين حشرنا الله معهم”

بالفيديو.. حين قال الحسن الثاني: “هذه حقيقة الجيران الذين…

2021-05-23 / 2:40 مساءً
Photo of إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين في الفيزا

إسبانيا تستفز المغاربة من جديد وتفرض شروطا “غريبة” للراغبين…

2021-05-23 / 2:17 مساءً
Photo of سطات…مطاردة بالأسلحة النارية تحجز حوالي 15 طن من المخدرات

سطات…مطاردة بالأسلحة النارية تحجز حوالي 15 طن من المخدرات

2021-05-23 / 12:52 مساءً
Photo of مرصد حقوقي يطالب المغرب بإزالة السياج الحديدي مع سبتة المحتلة

مرصد حقوقي يطالب المغرب بإزالة السياج الحديدي مع سبتة…

2021-05-23 / 11:40 صباحًا
Photo of “فيديو” يُثير سخط المغاربة ..شاب يعرقل حركة سير “الترامواي” من اجل شرب القهوة

“فيديو” يُثير سخط المغاربة ..شاب يعرقل حركة سير “الترامواي”…

2021-05-23 / 10:08 صباحًا
Photo of وفد أمني إسباني برئاسة وزير الداخلية يزور مدينة مليلية المحتلة

وفد أمني إسباني برئاسة وزير الداخلية يزور مدينة مليلية…

2021-05-23 / 9:19 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-05-23 / 7:00 صباحًا
Photo of برلمانية عن “الجرار” تسائل العثماني عن استراتيجية الحكومة الموجهة للشباب

برلمانية عن “الجرار” تسائل العثماني عن استراتيجية الحكومة الموجهة…

2021-05-22 / 11:04 مساءً
Photo of أزيلال.. توقيف رئيس جماعة صدم سيدة بسيارة

أزيلال.. توقيف رئيس جماعة صدم سيدة بسيارة

2021-05-22 / 10:19 مساءً
Photo of سطات…توقيف قائد ملحقة ادارية على خلفية فيديو “بنت الكوميسير”

سطات…توقيف قائد ملحقة ادارية على خلفية فيديو “بنت الكوميسير”

2021-05-22 / 10:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق