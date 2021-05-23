الجيش الاسرائيلي يوصي بعدم تحويل الأموال القطرية مباشرة إلى "حماس"
الصورة من الارشيف

الجيش الإسرائيلي يوصي بعدم تحويل الأموال القطرية مباشرة إلى “حماس”

2021-05-23 / 11:01 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أوصى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي المستوى السياسي بفرض تغيير في مسار إدخال الأموال القطرية إلى”حماس”، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” بنسختها العبرية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مزاعم أن “حماس استخدمت هذا المال من أجل بناء قدرات جديدة مثل قذائف صاروخية، وطائرات مسيرة، وأنفاق وكوماندوز بحري”.

ووفقا للصحيفة فإن هذه التوصيات ستجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواجه صعوبة في مواصلة “سياسة الاحتواء والتهدئة وبنقل المال عن طريق السلطة الفلسطينية. كما أن هذه التوصيات تتناقض مع توجه نتنياهو بإضعاف السلطة وتعزيز قوة حماس”.

وقالت الصحيفة إن رئيس الأركان أوصى بأن تهاجم القيادة السياسية الآن بقوة ردا على أي إطلاق نار أو إطلاق بالون متفجر، وهو بذلك يسعى إلى تغيير المعادلة القائمة حتى اليوم، والتي احتوى فيها الجيش الإسرائيلي العمليات المنطلقة من القطاع، مشيرة إلى أن يمكن لهذه السياسة أن تثير ردة فعل أخرى من غزة، لذلك أوعز بالاستعداد لجولة أخرى من القتال ضد “حماس”

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