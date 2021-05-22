طنجة.. توزيع 85 سنة سجنا على عصابة

هبة بريس-

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء المنصرم، 85 سنة سجنا في حق 6 متهمين، اختطفوا وقتلوا شخصا بعدما قاموا بتعذيبه قبل اسابيع.

وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في ملف تابعت خلاله 8 متهمين بجنايات تكوين عصابة اجرامية والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك المقرون بالتعذيب البدني، والسرقة الموصوفة ومحاولتها باستعمال السلاح والضرب والجرح بواسطة السلاح والقتل العمد مع سبق الاصرار واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم، والمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد وعدم التبليغ عن وقوع جنايات مع علمها بذلك، ووزعت عليهم 85 سنة، بعدما حكمت على المتهمين الأول والثاني بالبراءة والسجن 25 سنة للثاني، ثم 20 سنة سجنا للمتهمين الرابع والخامس والسادس، والحبس 8 اشهر للسابع و4 أشهر للمتهمة الثامنة.

واقتنعت المحكمة بالتهم الموجهة للمتهمين، والذين تعمدوا تعذيب الضحية بعد احتجازه بشكل وحشي قبل أن يجهزوا عليه.

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