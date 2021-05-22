مظاهرات أمام سفارة المغرب بمدريد

المغرب ترعب إسبانيا.. اسبانيون يتظاهرون أمام سفارة المملكة بمدريد

2021-05-22 / 3:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن القرارات والتحركات الدبلوماسية للمملكة المغربية، أرعبت نظيرتها الإسبانية، ودفعت بمسؤوليها وبعض الأفراد من شعبها إلى التخبط في ردود أفعال غريبة.

مناسبة هذا الحديث، اقدام مواطنين إسبان على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام مقر السفارة المغربية بمدريد، كتعبير منهم على خوفهم من التحركات المغربية الأخيرة وكذا من تدفق الآلاف من المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات، عبروا من خلالها عن دفاعهم عن بلدهم من ردة فعل المملكة المغربية، كما طالبوا من خلالها حكومتهم بحماية المواطنين الاسبان المقيمين في مدينة سبتة ومليلية المحتلتين

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، الاسبان يتظاهرون امام سفارة المغرب بمدريد،ماذا يعني هذا ؟ التظاهرات لاتكون الا ضد الدول العظمى التي تصنع قرارات تؤثر في المحيط الداخلي والاقليمي للدول.

وأضاف “هذه التظاهرة وسط اسبانيا ضد المغرب معناه ان اسبانيا تعترف بقوة المغرب الإقليمية والدولية” .

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