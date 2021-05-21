صورة تعبيرية

جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل جاره

2021-05-21 / 5:43 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط شخص، يبلغ من العمر 58 سنة، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض زوجته لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، نقلت على إثره للمستشفى لتلقي العلاجات، قبل أن يعمد إلى توجيه طعنات قاتلة لشخص يقطن بجواره، يبلغ من العمر 68 سنة، وذلك لأسباب يعكف حاليا البحث القضائي على تحديدها والكشف عن خلفياتها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الأمن الوطني عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة و”حطموا” سيارة

فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة…

2021-05-21 / 4:27 مساءً
Photo of بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

2021-05-21 / 11:20 صباحًا
Photo of سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

2021-05-21 / 9:48 صباحًا
Photo of سطات.. مصرع تلميذين غرقا بوادي أم الربيع

سطات.. مصرع تلميذين غرقا بوادي أم الربيع

2021-05-20 / 5:47 مساءً
Photo of مكناس.. الأمن يوقف حارس سيارات هاجم سيدة وهددها بالعنف

مكناس.. الأمن يوقف حارس سيارات هاجم سيدة وهددها بالعنف

2021-05-20 / 4:08 مساءً
Photo of برشيد.. الحرائق تلتهم أزيد من 200 هكتارا بجمعة أولاد عبو

برشيد.. الحرائق تلتهم أزيد من 200 هكتارا بجمعة أولاد…

2021-05-20 / 3:18 مساءً
Photo of اختطفا سيدة واغتصباها بالعنف.. توقيف شخصين بالعرائش

اختطفا سيدة واغتصباها بالعنف.. توقيف شخصين بالعرائش

2021-05-20 / 2:56 مساءً
Photo of فاس.. توقيف شخصين متورطين في السرقة بالسلاح الأبيض

فاس.. توقيف شخصين متورطين في السرقة بالسلاح الأبيض

2021-05-20 / 1:01 مساءً
Photo of حرض كلبه على شرطي.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص بسلا

حرض كلبه على شرطي.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص بسلا

2021-05-20 / 11:50 صباحًا
Photo of جريمة آسفي .. الأمن يكشف تفاصيل الواقعة ويوقف شخصين

جريمة آسفي .. الأمن يكشف تفاصيل الواقعة ويوقف شخصين

2021-05-20 / 11:04 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق