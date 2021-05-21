جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل جاره

هبة بريس - وجدة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط شخص، يبلغ من العمر 58 سنة، في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتعريض زوجته لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، نقلت على إثره للمستشفى لتلقي العلاجات، قبل أن يعمد إلى توجيه طعنات قاتلة لشخص يقطن بجواره، يبلغ من العمر 68 سنة، وذلك لأسباب يعكف حاليا البحث القضائي على تحديدها والكشف عن خلفياتها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الأمن الوطني عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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