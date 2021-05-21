منظمة الصحة: وفيات كورونا أكبر بكثير من الأعداد الرسمية

هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19 “أقل بشكل كبير” من الأرقام الحقيقية على الأرجح.

وفي تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، قدرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان على الأقل ثلاثة ملايين في العام الماضي أو ما يزيد 1.2 مليون عن الأرقام المعلنة رسميا.

وتقدر المنظمة رسميا أن حوالي 3.4 مليون شخص توفوا بشكل مباشر نتيجة لجائحة كوفيد-19 بحلول مايو أيار 2021.

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