القضاء يؤجل محاكمة أساتذة متعاقدين إلى شتنبر المقبل
الصورة من الارشيف

القضاء يؤجل محاكمة أساتذة متعاقدين إلى شتنبر المقبل

2021-05-20 / 11:12 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة المتعاقدين إلى 16 شتنبر المقبل.

ويُتابع هؤلاء الأساتذة بتهم “خرق حالة الطوارئ، والتجمهر من دون رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها”، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمتها تنسيقيتهم الوطنية في أبريل الماضي.

وأعلن الأساتذة المتعاقدون في وقت سابق عن تضامنهم مع زملائهم وسطروا برنامجا احتجاجيا جديدا للتعبير عن استنكارهم من المتابعات القضائية في حق زملائهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا.. تكريم الجنود المغاربة الذين سقطوا في معركة “كابيل”

هولندا.. تكريم الجنود المغاربة الذين سقطوا في معركة “كابيل”

2021-05-20 / 11:45 مساءً
Photo of هيئة نقابية تطالب بالعمل على تحرير سبتة ومليلية

هيئة نقابية تطالب بالعمل على تحرير سبتة ومليلية

2021-05-20 / 10:56 مساءً
Photo of بوريطة..الرباط لا تقبل محاولات مدريد إخفاء الجذور الحقيقية للأزمة

بوريطة..الرباط لا تقبل محاولات مدريد إخفاء الجذور الحقيقية للأزمة

2021-05-20 / 9:53 مساءً
Photo of بوريطة يجدد التأكيد على التزام الملك الدائم لصالح القضية الفلسطينية

بوريطة يجدد التأكيد على التزام الملك الدائم لصالح القضية…

2021-05-20 / 9:38 مساءً
Photo of رابطة جمعيات تستنكر تصريحات ” الإتحاد الاوروبي” حول سبتة ومليلية المحتلتين

رابطة جمعيات تستنكر تصريحات ” الإتحاد الاوروبي” حول سبتة…

2021-05-20 / 8:15 مساءً
Photo of محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

محكمة إسبانية ترفض اعتقال زعيم جبهة البوليساريو

2021-05-20 / 7:42 مساءً
Photo of الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية الحادية عشرة ليلا

الحكومة تقرر استمرار فتح المحلات التجارية والمطاعم إلى غاية…

2021-05-20 / 7:21 مساءً
Photo of استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

استئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت

2021-05-20 / 7:03 مساءً
Photo of هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

هيئة مغربية تدعو إلى “جمعة غضب” واحتجاج نصرة لفلسطين

2021-05-20 / 6:39 مساءً
Photo of نقابة الصحافة المغربية : الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت في العنصرية

نقابة الصحافة المغربية : الباييس حرفت وقائع سبتة وسقطت…

2021-05-20 / 6:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق