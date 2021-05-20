إسرائيل: أسقطنا طائرة مسيرة أرسلتها إيران من سوريا أو العراق

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الطائرة المسيرة التي أُسقطت، الثلاثاء الماضي، قرب الحدود مع الأردن أرسلتها إيران من سوريا أو العراق.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حيث أشار إلى أنه “قبل يومين، أرسلت إيران طائرة دون طيار مسلحة من العراق أو سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع نتنياهو إن “اعتراض نظام دفاعنا الصاروخي على الحدود مع الأردن طائرة مسيرة مسلحة، يدل على الكثير”، وأضاف: “إن الراعي الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط هو إيران”، على حد تعبيره.

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