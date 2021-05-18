بسبب “هجرة الآلاف”.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب في مدريد

هبة بريس - الرباط

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش بعد وصول أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي إلى مدينة سبتة المحتلة

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن سلطات مدريد عقدت اجتماعا مع السفيرة بنيعيش لبحث أزمة الهجرة والتدفق الهائل للمهاجرين السريين خلال الساعات القليلة الماضية.

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية، في وقت سابق وصول أكثر من 5000 مهاجر إلى سبتة المحتلة، ليشكلوا رقما قياسيا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0