وزير الداخلية الإسباني :”حوالي 6000 شخصا دخلوا سبتة وقمنا بترحيل 1500 منهم“

هبة بريس - الرباط

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الإسبانية، فرناندو غراندي مارلارسكا، عن دخول حوالي 6000 شخص إلى مدينة سبتة المحتلة منذ يوم أمس إلى اليوم، مؤكداً ترحيل 1500 شخصاً نحو الأراضي المغربية كما سيتم مواصلة عملية ترحيل الباقي.

وأضاف وزير الداخلية الإسباني، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه تمت الاستعانة ب200 عنصر أمني إضافي بمدينة سبتة بينهم 50 عنصرا من الحرس المدني، وذلك لضمان أمن المواطنين الإسبان مشيرا بالقول :”أن ذلك كان وضعاً استثنائيًا“.

واسترسل وزير الداخلية في هذه المقابلة أن علاقة إسبانيا مع الحكومة المغربية مثمرة للغاية فيما يتعلق بشؤون الهجرة، مؤكدا أن المنطقة تعرف أزمة هجرة مستمرة، بسبب موت الكثير من الناس في البحر.

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