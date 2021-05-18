الصورة من الارشيف

وزير الداخلية الإسباني :”حوالي 6000 شخصا دخلوا سبتة وقمنا بترحيل 1500 منهم“

2021-05-18 / 10:07 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الإسبانية، فرناندو غراندي مارلارسكا، عن دخول حوالي 6000 شخص إلى مدينة سبتة المحتلة منذ يوم أمس إلى اليوم، مؤكداً ترحيل 1500 شخصاً نحو الأراضي المغربية كما سيتم مواصلة عملية ترحيل الباقي.

وأضاف وزير الداخلية الإسباني، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه تمت الاستعانة ب200 عنصر أمني إضافي بمدينة سبتة بينهم 50 عنصرا من الحرس المدني، وذلك لضمان أمن المواطنين الإسبان مشيرا بالقول :”أن ذلك كان وضعاً استثنائيًا“.

واسترسل وزير الداخلية في هذه المقابلة أن علاقة إسبانيا مع الحكومة المغربية مثمرة للغاية فيما يتعلق بشؤون الهجرة، مؤكدا أن المنطقة تعرف أزمة هجرة مستمرة، بسبب موت الكثير من الناس في البحر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الداخلية الإسباني يهدد المهاجرين السريين الأفارقة باستعمال السلاح

وزير الداخلية الإسباني يهدد المهاجرين السريين الأفارقة باستعمال السلاح

2021-05-18 / 12:02 مساءً
Photo of روسيا تعلن طرح رابع لقاح ضد فيروس كورونا قريبا

روسيا تعلن طرح رابع لقاح ضد فيروس كورونا قريبا

2021-05-18 / 10:57 صباحًا
Photo of بعد سبتة.. المئات من المهاجرين يقتحمون سياج مليلية الحدودي

بعد سبتة.. المئات من المهاجرين يقتحمون سياج مليلية الحدودي

2021-05-18 / 10:38 صباحًا
Photo of ظاهرة فريدة.. صخرتان ضخمتان تقتربان من الأرض هذا الاسبوع

ظاهرة فريدة.. صخرتان ضخمتان تقتربان من الأرض هذا الاسبوع

2021-05-18 / 10:02 صباحًا
Photo of ساكنة سبتة تصاب بالهلع.. تلاميذ وطلاب يقاطعون الحضور للمدارس

ساكنة سبتة تصاب بالهلع.. تلاميذ وطلاب يقاطعون الحضور للمدارس

2021-05-18 / 9:48 صباحًا
Photo of نتنياهو يعلن حصيلة القتلى الإسرائيليين بصواريخ المقاومة

نتنياهو يعلن حصيلة القتلى الإسرائيليين بصواريخ المقاومة

2021-05-17 / 9:34 مساءً
Photo of غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد…

2021-05-17 / 8:09 مساءً
Photo of إخلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس

إخلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس

2021-05-17 / 7:38 مساءً
Photo of أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

2021-05-17 / 6:39 مساءً
Photo of أمريكا تزود إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار

أمريكا تزود إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون…

2021-05-17 / 5:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق