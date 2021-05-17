عنف عناصر أمن ورفض الامتثال لأوامرهم.. توقيف شخص بالقنيطرة

2021-05-17 / 5:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أحالت مصالح ولاية أمن القنيطرة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 17 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال وتعنيف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وكان المشتبه فيه قد عرّض عناصر الشرطة للعنف وقاوم إجراءات الضبط والتوقيف وذلك خلال تنفيذ العمليات الأمنية لمراقبة إجراءات الحجر الصحي لمكافحة جائحة كورونا.

وقد أسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الاثنين.

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