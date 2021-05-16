إسرائيل تقصف وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة

2021-05-16 / 6:40 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مقاتلاته شنت غارة على وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في استمرار لإطلاق النار المستمر بين الجانبين منذ اندلاع التوترات في القدس.

وقال الجيش في بيان، “أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقر الأمن الداخلي التابع لحماس، والذي يستخدم كبنية إرهابية في شمال قطاع غزة”، دون تفاصيل عن النتائج المترتبة على الغارة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 190 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ الصباح سقط منها 20 داخل القطاع وتم اعتراض العشرات.

واتهم المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي غلعاد أران، اليوم الأحد، حركة حماس الفلسطينية باستخدام المواطنين في قطاع غزة كدروع بشرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الأيام الماضية.

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