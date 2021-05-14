نتنياهو يتوعد حركة “حماس” ويبعث برسالة شكر لزعماء دول كبرى

هبة بريس ـ وكالات

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة “حماس” الفلسطينية بتلقي أفرادها ضربات قاسية على خلفية التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: “سنوجه ضربات قاسية جدا لحماس وللتنظيمات الأخرى. في اليوم الأخير، ضربنا أهدافا كانت موجودة تحت الأرض. إرهابيو حماس اعتقدوا أن بإمكانهم الاختباء هناك، وهم لا يستطيعون ذلك”.

وأضاف أن حركة “حماس”: “هاجمتنا في يوم عيد وهاجمت عاصمتنا وأطلقت الصواريخ على مدننا. سيدفعون ثمنا باهظا لقاء ذلك فالأمر لم ينته بعد. سنفعل كل شيء من أجل استعادة الأمان لمدننا ولمواطنينا”.

كما أعرب نتنياهو عن تقديره “للرئيس بايدن الصديق ولأصدقاء آخرين، منهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية وغيرهم. لقد دعموا حقنا الطبيعي والبديهي في الدفاع عن أنفسنا ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يهاجمون المدنيين ويختبؤون وراءهم”.

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