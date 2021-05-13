حكيم زياش

زياش يقود مبادرة مع نجوم المنتخب الوطني لمساعدة فتاة تركية

2021-05-13 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شارك الدولي المغربي، حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في مبادرة خيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل المساهمة في جمع التبرعات لشابة تركية تصارع مرض الضمور العضلي الشوكي.

وظهر زياش في بث مباشر عبر موقع “إنستغرام” يوم الاثنين الماضي، مع عدد من نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم، مثل نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي، وزكرياء لبيض، لاعب أياكس أمسترام الهولندي.

وعرض لاعبو منتخب المغرب قمصانهم للبيع، في حملة التبرعات التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، بمشاركة مجموعة من المشاهير ونجوم كرة القدم المغربيين.

وحث حكيم زياش متابعيه عبر موقع “إنستغرام” على المشاركة في حملة التبرع الواسعة باقتناء القميص الذي وضعه للبيع، أو الإسهام بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي الذي تم تخصيصه من أجل الطفلة التركية.

وشكل هذا البث المباشر فرصة أيضا لعشاق لاعبي “أسود الأطلس” من أجل التعرف على شخصيتهم بشكل أكبر، حيث قام أمرابط بتلاوة القرآن كما تحدث مع زملائه السابقين في المنتخب عن المعاناة التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني.

وسأل أمرابط الذي غاب عن صفوف منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، حكيم زياش على المباشر عن أحواله داخل منتخب الأسود، قائلا: “حكيم، هل أنت على تواصل دائم مع خاليلوزيتش؟”، ورد عليه زياش بالقول: “لا، إنه لا يتحدث الإنجليزية، يتواصل باللغة الفرنسية فقط”.

وسبق لنجم تشيلسي الإنجليزي قيادة مجموعة من المبادرات الخيرة، بتخصيص قمصانه للبيع في مزادات خيرية، أو التكفل بشكل مباشر بالحالة.

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