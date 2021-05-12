العثماني.. المغرب يضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في مرتبة القضية الوطنية
الصورة من الارشيف

العثماني..المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية

2021-05-12 / 8:03 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أن العثماني شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السيد إسماعيل هنية، على “الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أبلغ هنية رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معبرا عن دعم المملكة لجهود المصالحة الفلسطينية.

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