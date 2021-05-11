أكاديمية التعليم بالبيضاء تنفي تفويت ثانوية للقطاع الخاص

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، عملية تفويت الثانوية الإعدادية أنس بن مالك للقطاع الخاص وهدمها وتنقيل تلاميذها إلى مؤسسات بعيدة، مضيفة أن الثانوية المعنية أحدثت سنة 2001 ومنذ إحداثها عرفت هذه المؤسسة ضعفا في الطلب نتيجة طبيعة النمو العمراني المحيط بها حيث تشتغل حاليا بنسبة استغلال لا تتجاوز 20% من طاقتها الاستيعابية ولا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ بها 380، مشيرة أن المؤسسة المذكورة توجد قرب مؤسستين إعداديتين مجاورتين عمر بن الخطاب وابن النديم اللتان تشتغلان بنسبة استغلال ضعيفة لا تتجاوز 37% ولا تبعدان عن مقر سكن التلاميذ إلا بمسافة 500 إلى 600 م.

وأضافت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات في بلاغ لها” توصلت هبة بريس منه”، أنها توصلت بطلب من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والمندرجة تحت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، في شأن وضع مؤسسة أنس بن مالك رهن إشارتها بغرض توسيع العرض الجامعي في مجال الصحة، ونظرا لكون المشروع يندرج في إطار توسيع العرض التكويني بشكل عام، وبعد دراسة معطيات الخريطة المدرسية من طرف المصالح المختصة أعطت الأكاديمية والوزارة موافقتهما على إنجاز المشروع على أن تساهم الجامعة في توسيع العرض التربوي في ثلاث مؤسسات وتأهيل خمس مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية الحي الحسني.

وأضاف البلاغ أنه ورغبة من الاكاديمية الجهوية في طمأنة الأمهات والآباء على المستقبل التربوي والتعليمي لفلذات أكبادهم، ينبغي التأكيد على أن المديرية الإقليمية بالحي الحسني عقدت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب “الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات” وبمكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية أنس بن مالك الإعدادية لدراسة الطلب المقدم من طرفهما المتمثل في استمرار الدراسة خلال الموسم الدراسي 2021/2022 بشكل عادي بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون حاليا بالمؤسسة على أساس أن عملية تنقيل التلاميذ لا تتم إلا مع بداية شهر شتنبر 2022 وهو الأمر الذي تم قبوله من طرف المديرية الإقليمية بالحي الحسني.

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