كاسادو لأخنوش وبركة ..” سأطلب توضيحات حول دخول “غالي” لإسبانيا”

هبة بريس ـ الرباط

أصدر بابلو كاسادو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ وزعيم المعارضة البرلمانية في إسبانيا بلاغا عقب اجتماع جمعه عبر تقنية الاتصال المرئي مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال،قال فيه “أنه سيطلب من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، توضيحات بخصوص دخول زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي بهوية مزورة لإسبانيا”

وفي نفس الموضوع ،كشف كاسادو، للزعماء المغاربة، أن حزبه وجه خمسة أسئلة برلمانية لحكومة سانشيز، طلبا توضيحات في هذا الموضوع الذي أثار أزمة بين المغرب وإسبانيا.

وطلب بابلو كاسادو من أخنوش وبركة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تعد أساسية في المجالات التجارية والثقافية والسياحية والأمنية، وفي الطاقة والصحة والزراعية والصيد البحري.

وذكر زعيم الحزب الشعبي الإسباني بأنه كان قد استقبل السفيرة المغربية كريمة بنيعيش في 24 نونبر الماضي، بعد تصريحات مثيرة للجدل وقتئذ، أدلى بها النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية آنذاك، بابلو إغلسياس، زعيم حزب بوديموس، بشأن إجراء استفتاء في الصحراء.

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