الناظور .. إتلاف وحرق كميات مهمة من المخدرات الصلبة والسجائر المهربة

2021-05-11 / 3:58 مساءً
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هبة بريس - وجدة

تمت زوال أمس الإثنين 10 ماي الجاري، بمطرح النفايات الإقليمي الكائن بجماعة أولاد ستوت (جماعة زايو)، عملية إتلاف كميات مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها وكذا السجائر المحجوزة من طرف مختلف المصالح الأمنية بإقليمي الناظور الدريوش.

عملية حرق وإتلاف المحجوزات، أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، وبحضور لجنة أمنية مكونة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، إدارة الجمارك، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، السلطات المحلية وممثل وزارة الصحة، و المقدرة ب 26 طن و 219 كلغ، منها 26 طن و23 كلغ من الحشيش، و151 كلغ من الكيف، 16 كلغ من الطابة، و 315 كلغ من الكوكايين، و6,5 كلغ من الهيروين، بالإضافة لأزيد من 9689 ألف قرص من القرقوبي.

في ما بلغت الكلفة المالية أزيد من 26,2 مليار سنتيم، وجرى حجزها من طرف مختلف المصالح الأمنية بإقليمي الناظور والدريوش، داخل مدة زمنية قدرت بـ3 أشهر الأخيرة.

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