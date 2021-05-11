لأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني
سعدالدين العثماني

نواب “البيجيدي”: العثماني لم يهدد بالاستقالة من الحزب بسبب قانون “الكيف”

2021-05-11 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفيا قاطعا، أن يكون الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، قد تطرق من قريب أو من بعيد، لأي استقالة، أو ربطها بموقف وقرار الفريق بشأن مشروع القانون المتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

نفي النواب، جاء ردا على تداول خبر انسحاب الأمين العام للحزب، من الاجتماع الذي عقده مع الفريق يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، مهددا بالاستقالة في حالة تصويت الفريق بالرفض على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد الفريق. أن الأمر يتعلق باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب في مدارسة مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، موضحا أن هذا الاجتماع عرف نقاشا جادا وعميقا، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وتميز بكلمة افتتاحية للأمين العام، تلتها المناقشة، ثم تعقيبه، في ظروف عادية، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة، والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في احترام تام لقوانين الحزب، وللائحة الداخلية للفريق.

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