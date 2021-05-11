144 مليون درهم لمشاريع محاربة السكن غير اللائق على صعيد فاس ومولاي يعقوب
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144 مليون درهم لمشاريع محاربة السكن غير اللائق بفاس ومولاي يعقوب

2021-05-11 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تقرر تخصيص مبلغ يناهز 144 مليون درهم لانجاز مشاريع تروم محاربة السكن غير اللائق على صعيد عمالة فاس واقليم مولاي يعقوب.

وسيتم تجسيد هذه المشاريع في إطار اتفاقيات شراكة وقعت مؤخرا بفاس بين وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة فاس مكناس ومجلس جهة فاس مكناس والعمالات والأقاليم المعنية.

ويستفيد من عمليات إعادة الاسكان 7000 شخص حسب الوزارة المعنية التي أوضحت أن الاتفاقيات الثلاث المذكورة تهدف الى تعزيز تنسيق جهود مختلف الفاعلين في محاربة السكن غير اللائق.

وتتوخى الاتفاقيات الثلاث انجاز مشاريع لمكافحة مختلف أشكال السكن غير اللائق بفاس ومولاي يعقوب بمبلغ يقارب 5، 78 مليون درهم.

وتهم اتفاقية أخرى وقعت في نفس الإطار احداث صندوق لتمويل برنامج تأهيل البيوت الآيلة للانهيار والبرنامج المتعلق بمحاربة مدن الصفيح على مستوى عمالة فاس واقليم مولاي يعقوب. وسيتم ضخ 80، 65 مليون درهم في الصندوق حسب ولاية فاس مكناس.

وتندرج هذه المشاريع في إطار تفعيل العقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس والشراكات القائمة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين والجهويين.

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