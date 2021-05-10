الاحتلال يقصف مناطق سكنية في قطاع غزة و سقوط 20 شهيد

هبة بريس ـ وكالات

أكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها وجهت “ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة”، بينما رد جيش الاحتلال بقصف مناطق سكنية في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 20 شهيدا بينهم أطفال.

وجاء رد المقاومة بعد انتهاء مهلة حددتها للاحتلال لسحب جنوده من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وإطلاق سراح جميع المعتقلين “خلال هبة القدس الأخيرة”، وقد انتهت في الساعة 6 من مساء اليوم.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن “كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة”، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء القدس بعد دقائق من الموعد النهائي.

وأكد مصدر في الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل، أن “قيادة الغرفة أعطت تعليماتها لكافة القادة والعناصر الميدانية للنفير والتجهز لأي طارئ” دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، نقل مراسل الجزيرة أن قائد شرطة القدس أمر بوقف مسيرة المستوطنين فورا بعد دوي صافرات الإنذار في المدينة، وأظهرت لقطات فيديو تفرق المستوطنين المشاركين في المسيرة حال سماعهم صافرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه القدس، وقال في بيان “متابعة للإنذارات في منطقة القدس ومحيطها، فالحديث عن إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة، (المنظومة المضادة للصواريخ) القبة الحديدية اعترضت واحد منها فقط”.

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