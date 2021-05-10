صورة تعبيرية

البام: ندين تمادي السلطات الإسرائيلية في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين

2021-05-10 / 2:08 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

عبر حزب الأصالة والمعاصرة، عن ادانته الاعتداءات الوحشية المتعمدة والممنهجة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ولجميع أشكال الاضطهاد والتقتيل والتجويع الذي تمارسه الغطرسة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وفي بلاغ له، أعرب الحزب عن رفضه التام للاستفزازات وللتدنيس المتتالي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في حق المقدسات الإسلامية وعلى رأسها سعيها الدائم لتدنيس المسجد الأقصى.

كما أدان الحزب، لتوغل السلطات الإسرائيلية وإمعانها في فرض واقع الاستيطان، وتماديها في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين ضد على حقيقة التاريخ، وفي تحد سافر لمختلف القوانين الدولية التي تضمن وتحمي حق الفلسطينيين الشرعي في الملكية.

ودعا المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للغطرسة الإسرائيلية، وتكريس الحماية الجسدية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المطلق في التعبد وممارسة شعائره الدينية، وباقي حقوقه المدنية، داعيا جميع المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية، وجميع الضمائر الحية للتحرك والضغط على القرار الدولي لوقف الغطرسة الإسرائيلية عند حدها، وتحقيق الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الأعزل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: تعميم الحماية الاجتماعية نظام لا يتمتع به الا دول متقدمة قليلة

العثماني: تعميم الحماية الاجتماعية نظام لا يتمتع به الا…

2021-05-10 / 1:59 مساءً
Photo of العثماني: جائحة كورونا أبانت عن قوة نظامنا الاقتصادي والاجتماعي والاداري

العثماني: جائحة كورونا أبانت عن قوة نظامنا الاقتصادي والاجتماعي…

2021-05-10 / 1:31 مساءً
Photo of من البرلمان.. العثماني لإسبانيا: سنسنتخلص الاستنتاجات المناسبة

من البرلمان.. العثماني لإسبانيا: سنسنتخلص الاستنتاجات المناسبة

2021-05-10 / 1:14 مساءً
Photo of البيجيدي: استقبال إسبانيا لابراهيم غالي استفزاز صريح تجاه المملكة

البيجيدي: استقبال إسبانيا لابراهيم غالي استفزاز صريح تجاه المملكة

2021-05-10 / 12:23 مساءً
Photo of “البيجيدي” يدين الاعتداءات الصهيونية ويجدد دعمه للفلسطينيين

“البيجيدي” يدين الاعتداءات الصهيونية ويجدد دعمه للفلسطينيين

2021-05-10 / 11:53 صباحًا
Photo of بركة لرئيس الحزب الشعبي الإسباني: استضافة زعيم الانفصاليين طعنة في الظهر

بركة لرئيس الحزب الشعبي الإسباني: استضافة زعيم الانفصاليين طعنة…

2021-05-09 / 10:45 مساءً
Photo of موقع فرنسي : المخابرات الجزائرية تبحث عن جاسوس داخلها

موقع فرنسي : المخابرات الجزائرية تبحث عن جاسوس داخلها

2021-05-09 / 6:31 مساءً
Photo of الاستقلال يُندّد بأحداث القدس ويطالب بحماية دولية للفسلطينيين

الاستقلال يُندّد بأحداث القدس ويطالب بحماية دولية للفسلطينيين

2021-05-09 / 5:26 مساءً
Photo of الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و أكتوبر

الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و…

2021-05-09 / 4:21 مساءً
Photo of وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

2021-05-09 / 2:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق