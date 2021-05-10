البام: ندين تمادي السلطات الإسرائيلية في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين

هبة بريس - الرباط

عبر حزب الأصالة والمعاصرة، عن ادانته الاعتداءات الوحشية المتعمدة والممنهجة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ولجميع أشكال الاضطهاد والتقتيل والتجويع الذي تمارسه الغطرسة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وفي بلاغ له، أعرب الحزب عن رفضه التام للاستفزازات وللتدنيس المتتالي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في حق المقدسات الإسلامية وعلى رأسها سعيها الدائم لتدنيس المسجد الأقصى.

كما أدان الحزب، لتوغل السلطات الإسرائيلية وإمعانها في فرض واقع الاستيطان، وتماديها في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين ضد على حقيقة التاريخ، وفي تحد سافر لمختلف القوانين الدولية التي تضمن وتحمي حق الفلسطينيين الشرعي في الملكية.

ودعا المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للغطرسة الإسرائيلية، وتكريس الحماية الجسدية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المطلق في التعبد وممارسة شعائره الدينية، وباقي حقوقه المدنية، داعيا جميع المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية، وجميع الضمائر الحية للتحرك والضغط على القرار الدولي لوقف الغطرسة الإسرائيلية عند حدها، وتحقيق الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الأعزل.

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