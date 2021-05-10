العثماني: جائحة كورونا أبانت عن قوة نظامنا الاقتصادي والاجتماعي والاداري

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن جائحة كورونا عرت على بعض الاختلالات غير أنها أبانت عن قوة نظامنا الاقتصادي والاجتماعي والاداري.

وذكر العثماني في كلمته بجلسة مسائلته الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه لولا هذه القوة لما استطاع المغرب مواجهة الجائحة والاستمرار والخروج بأقل الاضرار.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا :”تجنبنا الاسوء صحيا واجتماعيا واقتصاديا، و استطعنا تدبير مرحلة الجائحة بنجاح والخروج منها بتداعيات أقل مقارنة مع عدد من الدول وهذا بشهاده الجميع”، معبرا عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي أكثر خلال الفترة القادمة.

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