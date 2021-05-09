مكناس.. الحبس النافذ 50 سنة لمتهمين بالقتل العمد

2021-05-09 / 9:15 مساءً
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ع محياوي – هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بالسجن النافذ في حق متهمين لارتكابهما جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والسكر العلني والفساد وحكمت على كل واحد منهما بـ 25 سنة سجنا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد إشعار المصالح الأمنية بتعرض شاب ثلاثيني ليلا للضرب المبرح والجرح بالسلاح الأبيض على مستوى أحد الشوارع بوسط المدينة العتيقة بمكناس، و بتعليمات من النيابة العامة المختصة باشرت المصالح الأمنية البحث التمهيدي، حيث جرى نقل الهالك من موالد 1990 ، على متن سيارة الإسعاف في حالة حرجة صوب مستشفى محمد الخامس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لحظات قبل وصوله المستشفى .

وفور إيقاف الجاني والاستماع إليه في محضر قانوني، أكد أنه في الوقت الذي ترك خليلته بشارع في وسط المدينة العتيقة بمكناس وذهب لاقتناء أغراض تخصه، وأثناء عودته تلقى اتصالا هاتفيا منها دعته من خلاله إلى الإسراع في الحضور كون ” الهالك ” رشقها بكأس زجاج ، وبمجرد وصوله إلى عين المكان دخل مع الهالك في شجار حاد انتهى بتوجيه ثلاث ضربات قوية لغريمه على مستوى الرأس بواسطة سكين من الحجم الكبير سقط على إثرها أرضا، قبل أن تستغل المتهمة الثانية الفرصة لتوجه للضحية هي الأخرى طعنة قاتلة على مستوى الصدر بالسلاح الأبيض لفظ على إثرها أنفاسه قبل وصوله الى المستشفى ،فيما لاذ المتهمون بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ليتم ايقافهما في ظرف وجيز و اعترفا بالمنسوب إليهما .

للإشارة ، فالقضية أدرجت عن بعد بعدة جلسات أحضر المتهمان فيها في حالة اعتقال واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،والتمس الوكيل العام للملك الإدانة مع تشديد العقوبة في حق المشتبه فيهما، و إدانتهما وفق منطوق الحكم أعلاه.

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