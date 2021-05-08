“إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

هبة بريس- الرباط

أدان حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الحالي ماأسماه ب“العمل الإجرامي الذي يؤكد طبيعة الكيان الصهيوني”.

وكتب سليمان العمراني النائب الاول للامين العام لحزب العدالة والتنمية تدوينة على صفحته ب”فايسبوك” قائلا “نتابع في حزب العدالة والتنمية بقلق شديد الأحداث التي تعيشها مدينة القدس الشريف، على إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على المصلين بالحرم المقدسي، وخصوصا في حي الشيخ جراح”.

واسترسل العمراني قائلا ، “نعلن في حزب العدالة والتنمية إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يؤكد طبيعة الكيان الصهيوني، في إطار الموقف الإجماعي للمجتمع المغربي وكل قواه الحية، الثابت والراسخ، القائم على التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوقه”.

وأضاف العمراني قائلا “نعتز جميعا بالدور الطلائعي الذي قام ويقوم به المغرب من خلال لجنة القدس برئاسة جلالة الملك حفظه الله”، وجدد دعوة أعضاء حزبه للاستمرار في “عملية التبرع المالي لفائدة المقدسيين، التي سبق أن دعت لها الأمانة العامة للحزب، من خلال صندوق وكالة بيت مال القدس الشريف”.

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