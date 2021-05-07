برلمانية تسائل ”لفتيت“ عن مآل المقبرة الكبيرة للرباط
المقبرة الكبيرة بالرباط

برلمانية تسائل ”لفتيت“ عن مآل المقبرة الكبيرة للرباط

2021-05-07 / 10:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص مآل مشروع تأهيل المقبرة الكبيرة بالرباط.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية، أن مقابر مدينة الرباط توحد في وضعية امتلاء كلي، وهو ما يضطر معه سكان عدد من الأحياء إلى دفن ذويهم بمقابر بعيدة، كشأن حي يعقوب المنصور الذي يدفن قاطنوه موتاهم في مقبرة سيدي مسعود بحي الرياض، مطالبة في نفس الآن التعجيل بفتح مقبرة كبيرة من أجل استيعاب الموتى.

وتساءلت إبتسام عزاوي عن مآل مشروع تأهيل المقبرة الكبيرة بالرباط، الذي تشرف عليه جماعة الرباط منذ سنة 2018.

ويشار أن امتلاء مقابر الرباط، قد أعاد للواجهة التساؤلات حول مآل تأهيل المقبرة الكبيرة بالرباط، بحيث قال نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، المفوض في حفظ الصحة والسلامة العمومية، عبد الرحيم لقرع، إن إحداث “المقبرة الكبيرة” للرباط، على وعاء عقاري مساحته 26 هكتارا، يشكل الحل لتجاوز مشكل امتلاء المقابر الذي تعرفه العاصمة.

وأوضح لقرع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، نهاية شهر أبريل الماضي. أن “المقبرة الكبيرة” للرباط يمكن أن تستوعب ما متوسطه 5000 جثمان في السنة، وهو ما يعني إمكانية استغلالها لمدة تتراوح بين 26 و30 سنة.

وأشار إلى أن 18 هكتارا من ضمن الهكتارات ال26 للمقبرة هي عبارة عن هبة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تمت تهيئة وتسوير 8 هكتارات منها، مشيرا إلى أنه تم تعيين محافظ المقبرة في انتظار قرار مباشرة استغلالها.

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