أمن البيضاء يوقف “مخرب” سيارات بحي مولاي رشيد

2021-05-06 / 2:32 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 5 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة سلاح أبيض بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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