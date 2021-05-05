حكيم زياش رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

هبة بريس ـ رياضة

بات الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد أشرف حكيمي، لاعب إنتر حاليا آخر لاعب وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد الإسباني، وقبله مهدي بنعطية، بقميص يوفنتوس الإيطالي بينما كان رضوان حجري، أول لاعب مغربي وصل إلى النهائي وذلك بقميص بنفيكا البرتغالي.

يشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي فاز على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي، ليتأهل بذلك إلى النهائي مستغلا تعادله ذهابا بمدريد بهدف لمثله.

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