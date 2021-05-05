حكيم زياش رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
الصورة من الارشيف

حكيم زياش رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

2021-05-05 / 10:47 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

بات الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي رابع لاعب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد أشرف حكيمي، لاعب إنتر حاليا آخر لاعب وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد الإسباني، وقبله مهدي بنعطية، بقميص يوفنتوس الإيطالي بينما كان رضوان حجري، أول لاعب مغربي وصل إلى النهائي وذلك بقميص بنفيكا البرتغالي.

يشار إلى أن تشيلسي الإنجليزي فاز على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي، ليتأهل بذلك إلى النهائي مستغلا تعادله ذهابا بمدريد بهدف لمثله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عروض أوروبية تقرب أمرابط من مغادرة النصر السعودي

عروض أوروبية تقرب أمرابط من مغادرة النصر السعودي

2021-05-05 / 8:22 مساءً
Photo of تلطيخ حافلة الرجاء البيضاوي بالصباغة والأمن يدخل على الخط

تلطيخ حافلة الرجاء البيضاوي بالصباغة والأمن يدخل على الخط

2021-05-05 / 5:10 مساءً
Photo of الكوكب المراكشي لكرة السلة إناث بطلا للمغرب

الكوكب المراكشي لكرة السلة إناث بطلا للمغرب

2021-05-04 / 10:15 مساءً
Photo of كأس العرب لكرة قدم الصالات … المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

كأس العرب لكرة قدم الصالات … المنتخب المغربي في…

2021-05-04 / 9:17 مساءً
Photo of عصبة توقف لاعب عن ممارسة إي نشاط رياضي مدى الحياة

عصبة توقف لاعب عن ممارسة إي نشاط رياضي مدى…

2021-05-04 / 8:48 مساءً
Photo of بايرن ميونيخ يُبدي اهتمامه بالتعاقد مع حكيمي في الميركاتو الصيفي

بايرن ميونيخ يُبدي اهتمامه بالتعاقد مع حكيمي في الميركاتو…

2021-05-04 / 8:11 مساءً
Photo of “الكاف” يعلن عن موعد مباراة السوبر الأفريقي

“الكاف” يعلن عن موعد مباراة السوبر الأفريقي

2021-05-04 / 3:37 مساءً
Photo of إصابة جديدة تربك حسابات مدرب الرجاء قبل مواجهة الجيش في كأس العرش

إصابة جديدة تربك حسابات مدرب الرجاء قبل مواجهة الجيش…

2021-05-03 / 10:18 مساءً
Photo of منير الحدادي يقترب من الرحيل عن إشبيلية

منير الحدادي يقترب من الرحيل عن إشبيلية

2021-05-03 / 8:20 مساءً
Photo of بين لقجع وأمزازي .. توقيع اتفاقيات للارتقاء بكرة القدم المدرسية

بين لقجع وأمزازي .. توقيع اتفاقيات للارتقاء بكرة القدم…

2021-05-03 / 5:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق