بنشعبون يخفض تسعيرة ” الكمامات” ذات الاستعمال الطبي

ع بركة ـ هبة بريس

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا جديدا، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بتحديد أسعار الكمامات الواقية ذات الاستخدام الطبي.

ووفق ما جاء في القرار، فقد تم تحديد الحد الأقصى الجديد لسعر التجزئة للأقنعة الواقية المختلفة للاستخدام الطبي على النحو التالي:

– درهمان للوحدة من الأقنعة الجراحية (مقابل 5 دراهم قبل عام).

– 15 درهماً للوحدة لأقنعة FFP2 بدون صمام (مقابل 30 درهماً قبل عام).

– 15 درهماً للوحدة لأقنعة FFP2 بصمام (مقابل 70 درهم قبل عام).

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الجديدة للأقنعة الواقية ذات الاستخدام الطبي ستبقى سارية طوال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها في المملكة.

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