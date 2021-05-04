بايرن ميونيخ يُبدي اهتمامه بالتعاقد مع حكيمي في الميركاتو الصيفي

هبة بريس ـ رياضة

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم إنتر ميلانو الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بايرن ميونيخ يتابع اللاعب أشرف حكيمي بشدة، تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإنتر ميلانو من أجل ضم اللاعب الصيف القادم.

ووفقا لنفس المصدر فإن أشرف حكيمي يناسب تماما نظام المدرب الجديد لبايرن ميونيخ ناغلزمان، الذي يعتمد على خطة 3-4-3، ما يجعل حكيمي خيارا مثاليا لدى العملاق البافاري.

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