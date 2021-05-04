برلمانية تدعو الى الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش

هبة بريس ـ الرباط

قالت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب انها استقبلت ممثلي” تنسيقية أبناء بلاد الكيف وذلك من أجل الاستماع الى ملاحظاتهم التعديلية بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ”

ففي تدوينة فيسبوكية أكدت الاخيرة ان “الحزب مع تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر كما هو في مشروع القانون على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا ” .

واكدت على ضرورة مساعدة السكان في تطوير حقولهم واستعمال التقنيات الجديدة مما يقتضي مرافقة الفلاحين…

وشددت على “حل مشكل ملكية الآراضي في تلك المناطق خصوصا أنها أغلبها غير محفظ، أو لا يمتلك مستغلوها حتى الرسوم العدلية…”

وكشفت ان ” أكثر من 50 الف فلاح متابع قضائيا بسبب تجريم هذه الزراعة، ونحن مع استصدار عفو الشامل لصالحهم..

واعتبرت انه من الضروري انه من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر و الخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة ..

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