منير الحدادي يقترب من الرحيل عن إشبيلية

هبة بريس ـ رياضة

اقترب الدولي المغربي منير الحدادي، مهاجم نادي إشبيلية من مغادرة النادي الأندلسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويدرس اللاعب عروضا توصل بها خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار وجهته المناسبة القادمة، بعدما فقد مكانته الأساسية داخل التركيبة البشرية للمدرب جوليان لوبتيجي.

وشارك منير الحدادي هذا الموسم 24 مرة مع إشبيلية في الدوري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، إذ دخل في أغلب المباريات كبديل، ولعب هذا الموسم حتى الآن 837 دقيقة فقط في الدوري.

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