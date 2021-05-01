القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة

إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة

2021-05-01 / 4:27 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة الكولونيل ماجور، محمد الغربي، توصل أمس الجمعة بقرار إعفائه من مهمته ونقله إلى القيادة العليا بالرباط بدون مهمة، على خلفية التقارير التي أعقبت “قضية” ميناء القصر الصغير العسكري.

وبحسب المصادر ذاتها فان قرار الاعفاء يأتي كاجراء وصفه كثيرون بالتأديبي، على خلفية ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل الميناء العسكري بمنطقة القصر الصغير، حيث انطلقت التحقيقات والاستجوابات التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وشملت مسؤولين كبار في جهاز الدرك بهدف الحصول على رؤية واضحة عن الطريقة التي سمحت بها سلطاته باستخدام الميناء كقاعدة لتهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق.
وضبطت كمية من المخدرات على شكل 24 رزمة معدة للتهريب، داخل الميناء العسكري الذي كان حتى هذا الوقت، منيعا إزاء عمليات التهريب، ومقدرة شبكات المخدرات على اختراق مصالحه.

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