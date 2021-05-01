أكادير : فضيحة.. باخرة تفرغ 10 أطنان من سمك ” لانݣوص ” الممنوع اصطياده لبيعه في السوق السوداء

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت باخرة صيد في أعالي البحار من دخول الميناء في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت 1 ماي الجاري، وفي جنح الظلام تمكن طاقمها بإيعاز من مالكيها الحقيقيين من تهريب ” 10 أطنان من سمك ” لانكوص” الممنوع اصطياده في هذه المرحلة، من أجل بيعه في ” السوق السوداء” .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن الكمية الممنوعة، تم إنزالها في مراكب صيد صغيرة ” فلايك” وتم شحنها من جديد في شاحنة وخرجت من الباب الرئيسي لميناء الصيد البحري، خارج رقابة مندوبية الصيد البحري و العناصر الجمركية .

فهل تفتح السلطات الولائية تحقيق في هذه العملية الغير القانونية والتي تمس الثروة السمكية للبلاد، خصوصا قانون 12-15 والمتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.

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