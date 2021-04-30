الخارجية الأمريكية تكذب ما ذكرته نظيرتها الجزائرية حول مباحثات بليكن مع بوقادوم
أنتوني بلينكن

الخارجية الأمريكية تكذب ما ذكرته نظيرتها الجزائرية حول مباحثات بليكن مع بوقادوم

2021-04-30 / 12:38 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

كذب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ما ذكره وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والذي أعلن في تدوينة له عبر حسابه على تويتر أنه تباحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي بشأن عدة ملفات منها قضية الصحراء.

بلينكن أكدفي تغريدة له على موقع تويتر، أنه تباحث مع بوقادوم بشأن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، قبل أن يبارك له شهر رمضان.

وفي هذا الصدد أكد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الامريكية بدوره أن المباحثات الهاتفية بين رئيسي الديبلوماسية الأمريكية والجزائرية انصبت حول الوضع في لبيبا ومنطقة الساحل ومواضيع أخرى متفرقة.

الخارجية الأمريكية تكذب ما ذكرته نظيرتها الجزائرية حول مباحثات بليكن مع بوقادوم

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