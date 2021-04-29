اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية تستضيف ناصر بوريطة

هبة بريس

أعلنت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية “أيباك”، عن استضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.

وذكرت اللجنة، أن هذا اللقاء المزعم عقده في السادس من ماي القادم، سيكون أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى ومسؤولين كبار في الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي هذا اللقاء، وفق وسائل إعلام دولية، بعد تسجيل عدم رضا دوائر القرار في المملكة عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء المغربية.

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