وزارة الصحة تعلن تأجيل تلقيح المبرمجين يوم فاتح ماي

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة صبيحة يومه الخميس 29 أبريل 2021، عن تأجيل عملية تلقيح المواطنات والمواطنين المبرمجين، يوم السبت فاتح ماي 2021 إلى يوم الإثنين 03 ماي 2021.

وقالت وزارة الصحة في بلاغ صحفي، أنه وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، تعلن أنه تم تأجيل تلقيح المواطنات والمواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي 2021، وتخبرهم أنه تقرر إعادة برمجة موعد جديد لهم يوم الإثنين 03 ماي 2021، بنفس مركز التلقيح المحدد سلفا، وسيتوصلون برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بموعد التلقيح.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والموطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.

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