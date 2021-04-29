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سلا الجديدة.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص أحدث فوضى بالشارع العام

2021-04-29 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن سلا الجديدة، منتصف ليلة أمس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه رفقة أشخاص آخرين، بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة سلا الجديدة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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