لفتيت: تقنين “الكيف” ليست له أي علاقة بالانتخابات

هبة بريس ، الرباط

هاجم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية البرلماني عن حزب العدالة والتنمية” أبو زيد المقرئ الإدريسي، مؤكدا أن الدولة المغربية ليست عاجزة ولم تكن كذلك في أي وقت.

وجاء كلام لفتيت خلال تعقيبه على مداخلات البرلمانين، في جلسة مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم الأربعاء،

وقال لفتيت ” فيما يتعلق بدراسات تقنين الكيف، أكد لفتيت أن مشروع القانون لم يسقط من السماء، فمنذ ثلاث سنوات يتم الاشتغال عليه لوحده، وأجريت مشاورات في جميع الاتجاهات.

وأشار أنه ليس هناك أي حزب لم يتوصل بهذه الدراسات، مؤكدا أن الوزارة مستعدة من الغد لتخصيص يوم كامل لتقديم هذه الدراسات كاملة أمام البرلمان، نافيا أن تكون هذه الدراسات سرية .

وتابع ” الدراسات التي أجريت كانت على حقها وطريقها وكانت هناك مشاورات مع جميع الأطراف ولا نخفي أي شيء لأنه في الأصل ليس هناك ما يمكن إخفاؤه”.

وأكد أن الهدف اليوم هو السير بسرعة في التقنين لأن المغرب تأخر فيه وهذا هو المبرر الوحيد، نافيا أن تكون هناك أي علاقة بين المشروع والانتخابات.

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