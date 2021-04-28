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توقيف 24 شخصا خرقوا حالة الطوارئ وكسروا سيارات بالبيضاء

2021-04-28 / 12:56 مساءً
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 28 أبريل الجاري، عن توقيف 24 شخصا، من بينهم 12 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف والرشق بالحجارة، الأمر الذي نتج عنه إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف 24 شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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