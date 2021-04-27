بركة يدعو إلى فتح حوار وطني حول تقنين الكيف : إقرأ المزيد على العمق المغربي
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بركة يدعو إلى فتح حوار وطني حول تقنين الكيف

2021-04-27 / 10:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الثلاثاء، ان الوقت قد حان إلى فتح حوار وطني حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خصوصا بالأقاليم المعنية بزراعته.

بركة خلال يوم دراسي للفريق النيابي لحزب الاستقلال حول تقنين زراعة الكيف، افصح ان هذا الحوار الوطني من شأنه أن يقود إلى استخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاح القانون، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين.

وطالب الأخير بضرورة العمل على خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق،مشددا على ضرورة تحديد المناطق التي ستعرف هذه الزراعة “بشكل منصف”،

ويشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرب منذ فترة بين مرحب ورافض، ولا يزال يثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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