إحالة ربيع الأبلق رهن تدابير الحراسة النظرية

هبة بريس ـ الرباط

علم أن ناشط حراك الريف ربيع الابلق المستفيد مؤخرا من عفو ملكي، جرى إحالته على تدابير الحراسة النظرية.

وقال مصدر مقرب من ربيع الابلق ان الأخير توجه صباح اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الحسيمة، إذ بعد حوالي 7 ساعات، اتصل بأحد أفراد عائلته، وأخبره بأن المصالح الأمنية قررت “الاحتفاظ به”.

وكان ربيع الابلق قد توصل أمس، باستدعاء من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، بالحسيمة، لأسباب غير معروفة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1